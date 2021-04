Italia Viva area nord e comitato Marano: “Da Marano al Litorale Domitio-Flegreo, nuovo collegamento può dare vita ad una rinascita del territorio”

256 Visite

Traporti e Mobilità nell’Area Nord di Napoli: interessante e proficua iniziativa con la Presidente della X commissione Trasporti della Camera dei Deputati, on. Paita. L’area a Nord di Napoli e in particolare i comuni di: – Calvizzano – Giugliano – Marano – Mugnano – Qualiano – Villaricca possono uscire, avendo raccolto la disponibilità della Presidente della commissione, del parlamentare di Italia Viva Gennaro Migliore, dei rappresentanti delle istituzioni locali e di alcune associazioni del territorio, dopo tanti decenni, dall’isolamento e dalla chiusura che non ha favorito la crescita, lo sviluppo e la nascita di occasioni per i giovani e le imprese del territorio. Un collegamento da Marano al Litorale Domitio-Flegreo che in piena sintonia con i temi della mobilità sostenibile può dare vita ad una rinascita di un territorio dalla storia millenaria. L’Area Nord unita è il messaggio più bello emerso in queste ore. Insieme si può!

