Calvizzano, consegnato defibrillatore al Palazzetto dello Sport “PalaRaffaella”

Il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, il Vice Sindaco con delega allo Sport Luciano Borrelli e l’Assessore all’Istruzione Maria Luisa Ferrigno hanno consegnato questa mattina uno dei cinque defibrillatori acquistati grazie al finanziamento della Città Metropolitana di Napoli, al Palazzetto dello Sport PalaRaffaella per rendere cardiologicamente protetto l’impianto sportivo di Via Caduti di Superga che, appena possibile, ospiterà centinaia di atleti. Il defibrillatore automatico è stato consegnato direttamente nelle mani di Carla Gragnano, presidentessa dell’Associazione Sportiva Dilettantistica di Basket “Audax Gaudianum” in rappresentanza delle ASD che gestiscono il Palasport e che sono la ‘’Calvizzano Volley’’ e ‘’Malala Ginnastica’’. Il DAE è stato, poi, installato, con il supporto del Founder di Auexde Antonio Ferraro, sulla parete della struttura con un’apposita tabella indicativa. Contestualmente è stata effettuata la consegna di altri due defibrillatori presso le due scuole del territorio: 1 all’Istituto Marco Polo e 1 alla Scuola Elementare Armando Diaz alla presenza della Dirigente Scolastica Francesca Schiattarella. Nel pomeriggio proseguirà l’installazione di un defibrillatore presso la Casa Comunale. «Il Palasport PalaRaffaella così come le scuole ospitano ogni giorno le attività di decine di ragazzi e studenti, dunque ci sembrava doveroso consegnare alle associazioni sportive e agli istituti scolastici questa preziosa apparecchiatura fondamentale per salvare la vita di chi ne ha bisogno e concretizzare l’impegno che avevamo preso per rendere ancor più sicuro queste importanti strutture del paese». – hanno dichiarato il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, l’Assessore all’Istruzione Ferrigno e il Vice Sindaco Luciano Borrelli.













