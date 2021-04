Centri vaccinali ovunque: a Mugnano, Villaricca, Monteruscello. Solo Marano al palo. Quarto, un tempo frazione della città, si è mossa prima e meglio

222 Visite

Un centro vaccinale a Villaricca, uno a Monteruscello, uno a Mugnano. Solo Marano è rimasta a secco, a digiuno. La città più grande del comprensorio, dopo Giugliano, non ha (per ora) ottenuto un fico secco. La giunta di Quarto, che rientra nell’ambito dello stesso distretto sanitario (il 38), è stata più celere e ha messo, fin da subito, a disposizione dell’Asl i locali a ridosso della parrocchia San Castrese. Quarto, che un tempo era una frazione di Marano, oggi le suona e canta a Marano. I disagi sono infiniti per tanti anziani e pazienti fragili di Marano, costretti a lunghe code nell’hub quartese da qualche tempo ingolfato dalla presenza di altri cittadini residenti nei comuni limitrofi. Con l’apertura di Mugnano, Villaricca e del centro di Monteruscello, secondo l’Asl l’afflusso a Quarto dovrebbe tornare nella norma.

E Marano? Tante chiacchiere al momento. Il sindaco non ha alcun peso politico e lo ha dimostrato finora: Sabino, sindaco di Quarto, anch’egli esponente del Pd, è stato molto più incisivo. L’Asl era orientata, fino a pochi giorni fa, ad avere un centro vaccinale per ogni distretto sanitario, ma qualcosa potrebbe cambiare se a dare le direttive fosse il governatore De Luca. Intanto altri comuni, Villaricca, Qualiano, Calvizzano e Mugnano, sono riusciti nel loro intento. Il Pd di Marano, quella parte che ancora sostiene Visconti e qualche esponente sovracomunale, facessero meno chiacchiere. Sono capaci di far allestire un centro vaccinale a Marano? Se sì, facessero in fretta. Dall’ASL intanto fanno sapere che il personale c’è: sono stati reperiti 300 specializzandi. Ora tutto è legato alla volontà politica e al reperimento dei vaccini.













