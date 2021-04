Avvelena i genitori uccidendo il padre. Fermato un 19enne a Bologna

148 Visite

Avrebbe avvelenato entrambi i genitori, causando la morte del padre, mentre la madre è stata portata in gravi condizioni in ospedale. È accaduto ieri sera a Ceretolo di Casalecchio, in provincia di Bologna, quando un 19enne, che si è costituito ai carabinieri, è stato fermato al termine di un interrogatorio.

Sono attualmente in corso indagini per stabilire movente e modalità: è stato trovato un bicchiere in cucina, con una sostanza che sarà analizzata dalla Scientifica dell’Arma.













