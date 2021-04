Calvizzano, Pirozzi: “Il centro vaccinale nella Tensostruttura di Villaricca”

69 Visite

“Mi ero battuto per avere un centro vaccinale a Calvizzano che garantisse la vaccinazione alla popolazione di Calvizzano ed avevamo convenuto con l’Asl che questo centro andava fatto nella scuola Armando Diaz solo per servire i cittadini di Calvizzano. Per scelte dell’Asl (motivi economici) hanno deciso che i 3 comuni, Calvizzano, Qualiano, Villaricca, quindi il distretto n.39, doveva avere un solo centro vaccinale e loro avevano deciso di fare il centro vaccinale per questi tre Comuni, più una parte di Marano, nella scuola Armando Diaz. Per Calvizzano, significa che nei prossimi mesi noi avremmo avuto un impatto di circa 80mila utenti a vaccinarsi nella scuola, oltre 500 auto, persone che venivano nella scuola a vaccinarsi, quindi non avremmo avuto la possibilità reale di sostenere questo impatto di tante persone per cui anche con dispiacere abbiamo deciso di rinunciare concordando con gli altri sindaci Villaricca e Qualiano un centro vaccinale a che stesse a ridosso di Calvizzano e abbiamo deciso all’unanimità di scegliere Tensostruttura di Villaricca che sta a via Napoli”, così il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS