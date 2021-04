Università, Tommasetti (Lega): “Cinque iniziative per riaprire gli Atenei”

207 Visite

“Il Ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, oggi dalle colonne de “La Stampa” invoca una rapida vaccinazione dei docenti universitari per favorire una tempestiva riapertura degli Atenei. Come Lega, esprimiamo apprezzamento per l’atteggiamento di buon senso che traspare da queste parole”. Così il prof. Aurelio Tommasetti, Responsabile Nazionale Dipartimento Università della Lega. “L’indistinta chiusura delle Università durante la pandemia, originariamente giustificata da ragioni di prudenza, oggi non ha più senso. Gli Atenei si sono adeguati alle misure di sicurezza ed è importante, a questo punto, ripristinare progressivamente la condizione di normalità. Lo dobbiamo ai giovani, al loro fabbisogno di apprendimento, alle loro esigenze di socialità, alle loro aspettative di un futuro migliore e ai territori che sono privati di un riferimento culturale e di sviluppo economico. La didattica a distanza ha aiutato in una fase di emergenza ma, d’altra parte, ha inevitabilmente avuto ripercussioni negative in termini di acquisizione delle conoscenze, oltre che di equilibrio psico-sociale di molti ragazzi, soprattutto dei più fragili. Pertanto – conclude Tommasetti -, sarebbe opportuno intraprendere, sin da subito, cinque semplici ma efficaci iniziative, nel rispetto dei Protocolli di Sicurezza vigenti e delle specificità strutturali di ciascun Ateneo, per lo svolgimento delle seguenti attività in presenza: 1) attività didattiche per i corsi di laurea magistrale e di dottorato, frequentati mediamente da un numero limitato di studenti che, per caratteristiche anche anagrafiche, sono più consapevoli e maturi, quindi inclini al rispetto delle regole; 2) esami di profitto, in specie le prove scritte; 3) esami di laurea, con la previsione di due accompagnatori, al massimo; 4) attività di tutorato per gli studenti con difficoltà di apprendimento e disabilità certificate; 5) apertura delle biblioteche, con prenotazione del prestito e possibilità di consultazione in loco di riviste e altre pubblicazioni, anche per l’abbattimento dei costi a carico delle famiglie”.













