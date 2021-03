Rapinatori morti a Marano, indagato per omicidio il 26 enne alla guida della Smart

3.329 Visite

E’ indagato per omicidio (non è ancora stato chiarito se colposo o volontario) il 26 enne che ieri, in via Antica Consolare Campana, ha inseguito e investito i suoi rapinatori, entrambi pregiudicati di Sant’Antimo, morti praticamente sul colpo. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti: al momento l’uomo è a piede libero. Il giovane, figlio di un uomo noto alle forze dell’ordine per qualche precedente per droga, è residente a Marano ed è incensurato.













