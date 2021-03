Blitz dei carabinieri a Qualiano: 5 chili di droga e 26mila euro in casa. 3 arresti

102 Visite

Nella tarda serata di ieri, a Qualiano, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto tre persone, un 33enne, un 37enne e un 52enne, in quanto trovati in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di uno dei tre, di 3 chili di hashish e 2 chili di marijuana.

Parte della sostanza stupefacente era stata abilmente occultata in un doppiofondo ricavato in un mobile della cucina.

Nel corso delle attività di perquisizione, estese anche ad un’altra abitazione, sono stati inoltre sequestrati 26 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio, e un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti in carcere in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS