Vincenzo, il bimbo di soli 13 giorni ustionato a Napoli riesce a muoversi

Lieve miglioramento per Vincenzo, il bimbo di soli 13 giorni che lotta per la sua vita al Santobono di Napoli. Il piccolo riesce a muoversi. Oggi, i medici fanno sapere che ha aperto gli occhi e ha bevuto un pò di latte.

Il piccolo è stato ricoverato per alcune ustioni gravi, che ancora oggi lo costringono in terapia intensiva. Le lesioni erano estese su tutto il corpo, l’origine non può essere confermata ancora con certezza. Il bimbo ha subito diversi interventi, tra cui la rimozione dei tessuti morti e il rivestimento di pelle artificiale, fondamentale per i prossimi innesti che avverranno non prima di 3 settimane. Per il momento è tenuto sotto stretta osservazione, anche per l’eventuale insorgere di complicanze o di dolori.













