Marano, abbandono di pneumatici in via Padreterno: la denuncia di un residente

Gli abbandoni di pneumatici costituiscono sicuramente un problema ambientale di dimensioni notevoli , un problema per le casse dei Comuni, chiamati a rimuoverli a proprie spese e un “fastidio” per gli addetti ai controlli costretti agli interventi, allorquando abbandonati illegalmente. Sicuramente gli abbandoni di tali rifiuti avvengono dappertutto, su aree private e pubbliche, il suo dilagare avviene in modo esponenziale considerato che il settore dei trasporti su gomma sia di merci (camion) che di persone (autovetture) è in continua crescita. Ebbene, anche a Marano si è verificato questo fenomeno. A renderlo noto è un residente di Poggio delle Rose. Di seguito la sua segnalazione: “Gentile Terranostranews, da giorni nella strada di campagna di via Padreterno (lato San Rocco), sta avvenendo uno scarico di pneumatici. Ho segnalato l’episodio anche ai vigili urbani. Spero che qualcuno si adoperi per dei controlli mirati. Grazie”.

(Lettera firmata da un residente di Poggio delle Rose, Marano)













