Vaccini, Ema ha deciso: “AstraZeneca è sicuro”

276 Visite

“Siamo arrivati a una conclusione: il vaccino AstraZeneca è efficace contro il coronavirus e i benefici sono ampiamente superiori ai rischi, non sono emersi legami tra il vaccino ed eventi tromboembolici. Faremo degli studi specifici sugli effetti collaterali, e restiamo fiduciosi sui vaccini che sono fondamentali per la sfida che stiamo affrontando”. Lo ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema), nel corso di una conferenza stampa sulla revisione dei vaccini Astrazeneca contro il Covid-19. “La conclusione della revisione dell’Ema è che si tratta di un vaccino sicuro ed efficace”. Ha dichiarato Emer Cooke, al termine della revisione dei casi di trombosi legati al vaccino di AstraZeneca. “Continueremo ad analizzare situazioni, è una priorità” I casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca “sono inferiori” a quelli che avvengono tra la popolazione non vaccinata. Lo ha detto Sabien Straus, presidente del Prac (commissione di farmacovigilanza) nella conferenza stampa dell’Ema.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS