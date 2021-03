Mugnano, controlli anti Covid e due rom denunciati per furto in un supermercato

533 Visite

A Mugnano di Napoli è in corso un servizio a largo raggio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e alla sensibilizzazione al rispetto della normativa anti-Covid. Presìdi in città dei militari della compagnia locale con posti di controllo nelle strade e piazze ritenute più sensibili. Sono già due le persone denunciate: un 18enne e un 16enne, entrambi di etnia rom, sono stati sorpresi a rubare in un supermercato della città. Avevano portato via circa 140 euro in generi alimentari, poi restituiti al titolare del market. Risponderanno di furto aggravato.













