Processo Pip, domiciliari revocati anche per Di Guida: è già libero da alcuni giorni

Processo Pip, revoca dei domiciliari anche per Antonio Di Guida, imputato anch’egli per concorso esterno con il clan Polverino. La notizia è stata resa nota solo oggi, ma in realtà l’imprenditore di Marano ed ex assessore provinciale di Forza Italia è già a piede libero da alcuni giorni. L’istanza di revoca della misura è stata decretata, come per i Cesaro, dal giudice di Napoli nord Francesco Chiaromonte. Di Guida affronterà dunque da uomo libero le ultime fasi del processo.













