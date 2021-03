Marano, fondi Pics: il Comune ottiene l’acconto sulle progettazioni. Un milione e 338 mila euro

306 Visite

Fondi Pics, firmato in Regione il decreto dirigenziale per l’acconto da destinare alle progettazioni. Un milione e 338 mila euro (come acconto per i progetti già avallati dalla Regione) che arriveranno a breve nelle casse del Comune di Marano. L’ente cittadino ha ottenuto poco più di 11 milioni di euro da destinare ad alcuni interventi. Nello specifico, saranno utilizzati per la videosorveglianza di alcune strade, riqualificazione energetica della pubblica illuminazione, restyling di alcuni edifici, palazzo Merolla in primis, e per due beni confiscati, uno dei quali dovrebbe diventare un polo per il riuso. Per l’amministrazione comunale l’intero iter è seguito dall’assessore ai lavori pubblici Rea. La parte tecnica, invece, è affidata all’ingegnere Giovanni Napoli e all’architetto Massimiliano Squarzoni, entrambi dipendenti del Comune.













