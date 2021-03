RIMOZIONE MURALES CAMORRA, CANTALAMESSA E URRARO (LEGA): “SEGNALE IMPORTANTE. NON POSSONO COESISTERE SIMBOLI CONTRAPPOSTI IN UNA NAPOLI CHE GUARDA AL FUTURO E ALLA CRESCITA”

131 Visite

Napoli, 10 marzo 2021 – “Esprimiamo soddisfazione per l’iniziativa voluta dal prefetto di Napoli Marco Valentini che ha provveduto a far rimuovere murales ed altarini vari, simboli di illegalità connessi ad un tessuto sociale purtroppo e troppo spesso, permeo alle organizzazioni criminali locali e non. Nei mesi scorsi abbiamo provveduto più volte a segnalare il rischio connesso al messaggio distorto degli eroi dello Stato contrapposti dagli anti eroi del quartiere. Non possono coesistere forze in contrapposizione nei processi di crescita e di maturità delle comunità locali, troppo spesso relegate ai margini periferici di una Napoli che guarda al futuro, allo sviluppo e alla crescita economica. Ci meraviglia la levata di scudi di una parte degli intellettuali di sinistra che, ancora una volta, testimoniano quanto vivano lontano dai problemi reali della città e dalle tragedie familiari delle vittime della criminalità. Da parte nostra nessun passo indietro davanti alla camorra e ai suoi simboli”. Così in una nota i parlamentari campani della Lega l’on. Gianluca Cantalamessa e il sen. Francesco Urraro, componenti della commissione bicamerale Antimafia.













