Marchio IGP della castagna di Roccamonfina, Oliviero: “Iter lungo ma arrivati alla meta”

Si ritiene soddisfatto il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, che negli anni ha sostenuto l’iter intrapreso dal Comitato promotore per ottenere il marchio IGP delle castagne fresche ed essiccate coltivate in otto Comuni dell’area del Parco di Roccamonfina e del Monte S. Croce in provincia di Caserta. L’ufficialità arriva dalla pubblicazione del disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale.

“Era una battaglia da intraprendere pur sapendo le grosse difficoltà e la lungaggine dell’iter – ha dichiarato il Presidente dell’Assemblea regionale – questa conquista porterà ad una rimonta del settore della castanicoltura, dopo anni di crisi dovuta al ridimensionamento vertiginoso della produzione a causa del Cinipile. Fortunatamente la produzione in questi ultimi anni si è, se pur a fatica, ripresa, la valorizzazione del prodotto con il marchio IGP, significa un rilancio importante del comparto che avrà una positiva ricaduta sull’intero territorio”.













