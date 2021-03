Elezioni amministrative, ormai il rinvio ad ottobre è quasi una certezza

127 Visite

Ormai è quasi certo: si va verso il rinvio delle elezioni amministrative. Il decreto legge ancora non è arrivato a Palazzo Chigi ma nel governo cresce l’ipotesi del rinvio a dopo l’estate di tutte le elezioni che si terranno da qui a fine giugno: si tratterebbe quindi delle Regionali previste in Calabria l’11 aprile, delle suppletive di Siena e delle amministrative che si terranno in circa 1200 Comuni tra cui Roma. Tornate che, se si aggiungono i tradizionali comizi politici nelle settimane precedenti, rappresenterebbero un rischio epidemiologico elevato. La data più probabile è quella del 2 ottobre.













