Mugnano, istituita la commissione Terra dei fuochi: “Avrà il compito di monitorare roghi e sversamenti”

167 Visite

L’Amministrazione Sarnataro istituisce la Commissione speciale di indagine e studio “Terra dei Fuochi”. Il provvedimento è stato votato all’unanimità dal Consiglio comunale, riunitosi nella serata di ieri. La Commissione avrà il compito di monitorare i fenomeni di sversamenti e roghi tossici sul territorio comunale. Presidente della neo Commissione è la consigliera comunale dei Verdi Giusy Mauriello: “Alla luce del Report dell’Istituto Superiore di Sanità sull’indice di esposizione al rischio dei rifiuti, che colloca il nostro Comune nella classe di rischio elevata, abbiamo ritenuto fondamentale far luce su questi dati. Ci concentreremo sulla valutazione del rischio, ponendo l’attenzione sull’attuazione di misure di contenimento con politiche di controllo e ove possibile bonifiche del territorio”. Gli altri membri della Commissione sono i consiglieri comunali Rosa Liccardo, Anna Tamburrino, Luisa Tammaro e Fausto Agnano. “In qualità di Presidente del Consiglio e medico del territorio – sottolinea Pierluigi Schiattarella – sono entusiasta per la nascita di questa Commissione Speciale, a cui darò il massimo contributo. Continueremo il lavoro svolto già nel 2013, nel medesimo collegio di cui all’epoca facevo parte come consigliere comunale”. Soddisfatto il sindaco Luigi Sarnataro: “Come Amministrazione tra i nostri principali obiettivi vi è la tutela della salute dei nostri concittadini. La pandemia, che ha sconvolto le nostre vite nell’ultimo anno, non deve farci dimenticare l’altra emergenza sanitaria che da tempo affligge il nostro territorio: l’aumento dell’incidenza tumorale in relazione ai roghi tossici. Auguro un buon lavoro ai membri della Commissione, con i quali sono certo riusciremo a portare avanti importanti iniziative per frenare ulteriormente il fenomeno di sversamento dei rifiuti”.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS