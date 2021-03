Regione, approvato il rendiconto di gestione

123 Visite

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato, rispettivamente, a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni (26 voti favorevoli, 11 contrari, 37 votanti) e a maggioranza, con il voto contrario del M5S e l’astensione del centrodestra, il Rendiconto generale della Regione Campania e il Rendiconto consolidato per l’esercizio finanziario 2019. I provvedimenti sono stati introdotti all’esame dell’assemblea dal presidente della commissione regionale Bilancio, Francesco Picarone, che ha sottolineato: “anche nel Bilancio 2019 non si registra disavanzo a testimonianza che la Regione Campania riesce a mantenere i propri impegni finanziari e, quindi, continua l’opera di risanamento finanziario della nostra Regione”. Via libera, a maggioranza, con l’astensione delle opposizioni, al pdl per modifiche di leggi regionali. Il provvedimento, introdotto dal presidente della I Commissione, Giuseppe Sommese, contiene norme che introducono sanzioni per la burocrazia inefficiente, finalizzate alla semplificazione e all’efficientamento dell’azione amministrativa, in materia di vendite di fine stagione, la cui definizione Γ¨ affidata alla Giunta regionale che individua, annualmente, le date di inizio e la durata, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di organizzazione del personale delle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale. (ANSA).













