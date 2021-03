Piazza Trieste e Trento: si oppone al controllo anti Covid, denunciato

58 Visite

Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e personale della Polizia Locale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti-Covid nella zona dei “baretti”, via Partenope e piazza Plebiscito, hanno identificato 172 persone sanzionandone 6 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché fuori dal proprio Comune di residenza senza giustificato motivo.

Inoltre, nella stessa giornata, su disposizione della Centrale Operativa i poliziotti sono intervenuti in Piazza Trieste e Trento, in supporto a personale della Polizia Locale, per la segnalazione di un musicista di strada che intratteneva numerose persone assembrate.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno controllato l’uomo che ha iniziato ad insultarli e ad inveire contro di loro fino a quando è stato bloccato.

M.D., 56enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per minacce e oltraggio a Pubblico Ufficiale ed è stato altresì sanzionato dagli agenti della Polizia Locale per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché privo della mascherina.













