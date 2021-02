ISCHIA: Carabinieri presidiano i comuni dell’isola. 2 denunce e 5 sanzioni covid

110 Visite

Massima attenzione al controllo del territorio sull’isola d’Ischia. I carabinieri della locale compagnia, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli hanno identificato 83 persone – 13 pregiudicate – e controllato 39 veicoli.

2 minori sono stati denunciati per occupazione di un edificio pubblico, in passato sede del plesso scolastico “Manzoni”, inagibile dal sisma del 2017.

5 le sanzioni alla normativa anticovid: nessuna delle persone multate indossavano la mascherina.

1 assuntore di droga è stato segnalato alla Prefettura. Nelle sue tasche i militari hanno rinvenuto 1 stecchetta di hashish.

Non mancano le contravvenzioni al cds: tra le varie 5 per utilizzo del telefono alla guida.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













