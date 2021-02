1.101 Visite

Un altro lutto ha scosso il municipio di Marano. E’ morto nella giornata di ieri Franco Alfieri, 70 anni, ex dipendente dell’ufficio tecnico comunale. Alfieri, persona molto mite, era in pensione da pochi anni. Stamani si sono tenuti i funerali. La salma è stata inumata nel cimitero di via Vallesana. Alla famiglia Alfieri le condoglianze della nostra redazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS