Draghi e la mediazione tra aperturisti e rigoristi. Il premier non vuole chiusure generalizzate ma invoca prudenza

Chi ha incontrato Mario Draghi lo descrive come un premier né rigorista né aperturista, ma “realista”. L’andamento della curva epidemiologica, il timore sull’espandersi delle varianti, i primi segnali di una possibile terza ondata, sono argomenti che sconsigliano passi avventati. Eppure per tutto il giorno di ieri è stato un bombardamento.

Alle richieste di maggiori liberà di Salvini – come riportano molti quotidiani – si sono aggiunti con il passare delle ore quelle di Stefano Patuanelli, che ha detto come il governo “debba far tornare le persone al ristorante”, e quelle di Stefano Bonaccini nella sua doppia veste di presidente della Conferenza delle Regioni e governatore dell’Emilia Romagna: “Apriamo i ristoranti a cena dove non ci sono rischi di contagio”. Provocatorio proprio su questo tema il collega lombardo Attilio Fontana: “Per i contagi meglio quattro al ristorante che ventiquattro in casa”.

Draghi ha chiesto a Agostino Miozzo, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro, rappresentanti del Comitato tecnico scientifico, gli ultimi due incontrati già a Palazzo Chigi qualche giorno fa, di rappresentare le proprie posizioni ai ministri. Freschi di riunione, il Cts ha esposto un quadro che non induce all’ottimismo, invitando a mantenere la linea del massimo rigore. Entro metà marzo, hanno spiegato, la variante inglese, assai più contagiosa, sarà diventata preponderante anche in Italia, e già oggi rappresenta un caso su tre tra quelli diagnosticati. Alle domande, gli esperti hanno evidenziato tutti i rischi legati alle possibili aperture, con un possibile aumento considerevole dei contagi. “Abbiamo esposto dati e numeri, dal punto di vista scientifico siamo prudenti”, ha commentato il segretario Agostino Miozzo.

Una posizione di estremo rigore sostenuta con forza anche da Speranza, e dalla delegazione del Partito democratico. Draghi tuttavia è restio a percorrere la strada del lockdown generalizzato, e probabilmente il sistema a zone, con maggiori o minori chiusure a seconda del momento e delle necessità, verrà mantenuto













