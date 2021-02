Napoli, Koulibaly rientra con l’Atalanta

124 Visite

Il difensore azzurro Koulibaly, da ieri negativo al Covid, può partire subito da titolare contro l’Atalanta. Ma la bella notizia è che oltre al senegalese, Gattuso può ritrovarne altri due: “Oggi test anche per il centrocampista tedesco Demme (quasi a posto il problema al quadricipite della coscia sinistra) e il mancino Politano (che convive con una contusione al costato): c’è ottimismo perché anche loro possano far parte del gruppo in partenza per Bergamo”.













