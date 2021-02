I dissidenti 5 Stelle sognano un nuovo gruppo: “Alternativa”

169 Visite

Una decina di espulsi alla Camera ha già pronto il nome di un nuovo gruppo. Puntano ad aggregare ex pentastellati che sono nel Misto per dar vita ad “Alternativa“. Ma l’operazione sarebbe in forse non tanto per una mancanza di numeri, quanto per le manovre in corso con gli altri partiti. Una precisazione. La questione alla Camera è diversa rispetto al Senato: per costituire un gruppo servono venti deputati, senza la necessità di avere a disposizione un simbolo.

In questo marasma, i nomi grossi del M5S non hanno alcuna intenzione di fare un passo indietro. Vogliono togliersi “queste zavorre” che in futuro causerebbero sicuramente problemi ai governisti e pure ai contiani che sono già sofferenti. Ma se al momento balliamo fra i “forse”, “ma”, “però”, quello che è certo è che la crisi nei 5 Stelle ha portato a una riduzione dei posti da sottosegretario. Un vero dramma per un MoVimento che nel giro di poco più di due anni ha perso la metà dei suoi elettori.













