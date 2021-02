Covid, ecco il modulo di autocertificazione: servirà almeno fino al 5 marzo

114 Visite

Fino al 5 marzo resterà in vigore il Dpcm approvato dal governo Conte bis: ancora per qualche settimana resterà quindi invariato il sistema di chiusure e restrizioni alla mobilità con cui abbiamo imparato a convivere gli scorsi mesi. E con l’entrata di più Regioni in zona arancione, andiamo a ricapitolare i casi in cui serve ancora il modulo di autocertificazione per spostarsi (scaricabile sul sito del ministero dell’Interno). Di seguito il link:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

In zona arancione l’autocertificazione servirà, come per la gialla, per spostarsi da una Regione all’altra o per uscire di casa oltre l’orario di coprifuoco. Ma non solo: le regole in vigore per la zona arancione permettono infatti di muoversi liberamente solo all’interno del proprio Comune e va quindi da sé che per andare in uno differente da quello della propria residenza o domicilio (anche nella stessa Regione) serva il modulo di autocertificazione. Questo spostamento è ammesso per le solite ragioni di salute, lavoro e necessità. Dentro quest’ultima categoria sono compresi diversi motivi, come fare la spesa in un supermercato più conveniente o recarsi presso un esercizio legittimamente aperto e non disponibile nel proprio Comune.













