E’ stato chiuso per 5 giorni l’impianto sportivo di Via Marittima ad Ercolano che ha ospitato ieri sera due partite di calcio amatoriali. Oltre al titolare della struttura, 21 “calciatori” sono stati sanzionati per violazione della normativa anti-contagio dai Carabinieri della tenenza di Ercolano.













