Marano, ancora abusi edilizi a Pietraspaccata. Il sindaco, intanto, firma un’ordinanza che mette fine a una querelle tra Polverino e i suoi condomini

Ancora abusi edilizi in via Pietraspaccata, zona soggetta a vincoli idrogeologici e paesaggistici, tra le più suggestive di Marano. La tipologia di abusi perpetrati (realizzazione di tettoie, ringhiere e altro) è contenuta nel report diramato mensilmente dall’ufficio tecnico comunale sulla scorta dei rilievi del nucleo antiabusivismo della polizia municipale. La zona, contigua allo splendido bosco della Salandra, continua ad essere deturpata da piccoli e grandi abusi.

E’ di pochi giorni fa, invece, un’ordinanza sindacale con la quale Visconti impone all’amministratore di via Corree di sopra di rimuovere gli inconvenienti igienico-sanitari denunciati e segnalati da un vicino, nella fattispecie dalla amministratrice della Giocar immobiliare. C’è anche un segnalazione dell’Asl a firma del dottor Vincenzo Carandente. Nell’atto firmato da Visconti si fa riferimento anche al signor Crescenzo Polverino, che qualche mese fa segnalò anche alla nostra testata l’inconveniente, ovvero la fuoriuscita di acqua maleodorante dal sottosuolo. Una problematica per la quale Polverino era entrato in conflitto con il condominio a lui contiguo, che in precedenza tuttavia aveva segnalato (a noi e alle forze dell’ordine) dei presunti interventi (ritenuti abusivi o comunque illegittimi) da parte del Polverino all’interno di alcuni immobili. Esposti e contro esposti, insomma, che determinarono una serie di sopralluoghi in zona. Una storia che potrebbe finire nelle pagine della relazione che si accingono a consegnare i commissari che indagano sul Comune.













