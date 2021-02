Marano, ancora furti e atti vandalici sulle auto. “Vogliamo le telecamere”

La conta dei danni è abbastanza pesante: nei giorni scorsi tre auto danneggiate solo in via Giordano Bruno, un’altra in zona Camaldoli. E i residenti di Marano non ne possono più, vittime di furti e atti vandalici a danno delle auto in sosta. Episodi che si registrano da circa cinque anni quasi quotidianamente, soprattutto di notte. E ancora prima di andare a denunciare alle autorità quanto accaduto, le persone si precipitano a pubblicare sui social network le foto dei danni subiti e lo sfogo della loro rabbia: finestrini rotti, specchietti divelti, ruote sparite, vani dello stereo e della batteria rimasti inesorabilmente vuoti.

Innumerevoli le denunce presentate ai carabinieri per danneggiamento dell’autovettura, come quella sporta da un residente della zona nei confronti di ignoti malfattori, che per ben tre volte, nell’arco dello stesso anno, è rimasto vittima dell’ennesimo episodio di danneggiamento. L’auto della vittima era parcheggiata in via Giordano Bruno, di fronte la chiesa. I delinquenti hanno provocato la rottura del vetro deflettore anteriore lato sinistro della sua Peugeot 207.

Anzi, qualcuno dai carabinieri non si reca nemmeno più, sfiduciato e convinto che sia inutile sporgere denuncia.

E poi c’è chi, più semplicemente, chiede l’installazione di videocamere di sorveglianza: “Ci vogliono le telecamere e più controlli di notte da parte delle forze dell’ordine”, chiede un nostro lettore.

Al di là di questi episodi, sono anni che i residenti di Marano esprimono un bisogno di sicurezza che evidentemente è rimasto inascoltato. E quest’indifferenza accresce la sfiducia nelle istituzioni e nella giustizia.