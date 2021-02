Marano, il D’Alterio sfiduciato continua a restare in sella. Pd, opposizione e politicanti di ogni risma tacciono

347 Visite

Sono già trascorsi sette giorni dall’ultimo consiglio comunale, quello che sancì la sfiducia ai danni del vicesindaco Paolo D’Alterio. Sfiducia votata anche dal gruppo consiliare del Pd, partito di maggioranza, e che avrebbe dovuto imporre il sindaco a revocare le deleghe al suo fedelissimo. La mozione votata in aula, infatti, impegna il primo cittadino a revocare le deleghe. E’ tassativo. Ma da allora né l’opposizione, questa blanda opposizione, in alcuni casi correa e contigua alla giunta, ha fatto sentire la propria voce, né tanto meno il Pd ha assunto le determinazioni che doveva assumere: ovvero passare subito all’opposizione e non attendere l’ennesimo, trito e ritrito rito del direttivo di partito, nel corso dei quali nulla o quasi accade e si vede, se non veti incrociati e baruffe (senza costrutto) che quasi sempre ne scaturiscono.

Questa opposizione che parla di acqua pubblica e privata, dimostrando di non aver capito il cuore del problema: ovvero che il Comune non può affidare ad Abc, perchè per farlo occorrerebbe un pronunciamento di due consigli comunali, Napoli e Marano, e la costituzione di un consorzio sul modello Acquedotti scpa. Questa giunta che porta in aula una convenzione, sempre in tema acqua, che consente a una ditta di fare il bello e il cattivo tempo sulle manutenzioni e per 30 anni.

Questa minoranza che fa cagnara solo in consiglio comunale e che poi si spegne, che non dice nulla sul personale dell’ente (la vera piaga del municipio), che non dice niente sul mercato ortofrutticolo, su quello pannino, sul disastro al cimitero (ancora al buio dopo 3 mesi), sugli strani intrecci nell’ambito del settore igiene urbana.

Questo Pd, che getta la pietra e nasconde la mano; questa lista Visconti, che ancora non ha capito che la messa è finita, che Visconti e D’Alterio hanno tradito la città pensando soltanto ai loro tornaconti politici o scegliendo assessori e sovraordinati di quarta serie e rinunciando a professionalità importanti.

Questa politica cialtrona, paesana, provinciale, senza idee, senza visioni, senza attributi.













