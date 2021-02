Calvizzano, ecco i progetti per i quali i beneficiari del Rdc presteranno servizio

È stata approvata in Giunta e pubblicata stamattina la delibera riguardante i Progetti Utili alla Collettività per l’impiego dei #percettori di reddito di cittadinanza. I #beneficiari tenuti all’obbligo dello svolgimento della attività nell’ambito dei PUC saranno convocati presso l’Ufficio dei Servizi Sociali. Dopo un’attenta fase di verifica sui requisiti, sulle propensioni, sulle competenze e gli interessi emersi in sede di colloquio, presteranno servizio presso il comune di #Calvizzano per un massimo di 16 ore settimanali. I PUC risponderanno ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito e individuato dall’amministrazione.