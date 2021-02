Marano, scuola, Covid, Tekra e D’Alterio. Azione: “A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina”

228 Visite

A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina… cit.

Ebbene, l’ora arrivò e nulla cambiò (o quasi ). Prima di esprimere le proprie riflessioni, a nome di tutti gli azionisti locali il Gruppo Marano di Napoli in Azione manifesta la propria vicinanza e gli auguri di pronta guarigione al consigliere Vincenzo Passariello. Alla luce di quanto accaduto durante l’ultimo consiglio comunale reputiamo necessario evidenziare talune riflessioni sulle vicende avvenute nella civica assise.

1. Mozione di censura del Vice Sindaco D’Alterio.

La mozione di censura presentata da parte del gruppo consiliare di opposizione a firma della consigliera Fanelli passa in Consiglio Comunale grazie ai voti dei consiglieri di maggioranza in quota PD. Il Partito Democratico, schieramento politico del sindaco Visconti, con il suo voto favorevole acuisce ancor di più le distanze tra il Visconti ed il partito che gli ha permesso di diventare Sindaco di Marano. Il consigliere Coppola, nel suo intervento a parole nega di dare un ultimatum al sindaco, ma nei fatti chiede al sindaco di passare alla cassa e sganciare le deleghe del D’Alterio, gettando sul vice sindaco la colpa delle inefficienze dell’amministrazione. A tutt’ora, nonostante l’esito della votazione, il sindaco resta reticente a tale volontà ed in talune dichiarazioni rilasciate a media locali sottolinea, invece, che “il Sindaco non può essere tirato per la giacchetta” dal proprio partito. Inoltre, lo stesso Visconti arriva finanche a sfidare il proprio partito, “se hanno tredici numeri, c’è la segreteria comunale per potermi sfiduciare”.

Davanti a tali affermazioni gli osservatori più attenti iniziano a palesare dei sospetti.

Su qualche testata giornalistica rimbalza la notizia di una strana contiguità del D’Alterio alla ditta Tekra. Qualcun altro invece pensa che alla difesa ad oltranza del vicesindaco il PD nostrano possa sciogliersi come neve al sole. Mentre, i più maligni pensano che l’irrigidimento delle posizioni del PD e del Visconti siano il preludio allo scioglimento del Consiglio Comunale per una mozione di sfiducia al sindaco.

Di fatto, questa uscita di scena eviterebbe a tutte le parti in gioco l’onta dell’ennesimo scioglimento ad opera della Commissione Ministeriale di Accesso agli atti amministrativi.

2. Abbatiello, astensione fatta persona. Solo una domanda, che senso ha continuare a sedersi nei banchi dell’opposizione?

3. Il sindaco e la delega al Bilancio

Durante il Consiglio Comunale, il sindaco prende ripetutamente la parola ed oltre che mortificare l’assise cittadina contestando al consigliere Carandente la decisione di presenziare fra i banchi dell’opposizione, neanche fosse un disonore essere in disaccordo col Visconti, riesce perfino a palesare il proprio pensiero riguardo l’uso gratuito delle “strisce blu” per i disabili e le partorienti.

Il Visconti chiarisce ai consiglieri ed ai pochi spettatori in streaming che in riferimento al suddetto argomento il suo intento è quello di difendere gli interessi della società vincitrice della gara di appalto per le “strisce blu” e non di certo permettere ai portatori di handicap di usufruire delle stesse gratuitamente.

Lo stesso Visconti mette in scena la solita solfa della mancanza di liquidità perfino per pagare gli stipendi agli impiegati e dirigenti comunali eppure continua a detenere per se, ed impropriamente non avendone le competenze, la delega al Bilancio. Il mancato affidamento della delega al Bilancio, reale motore dell’attività amministrativa, diventa così lo specchio dell’Immobilismo di questa giunta. Tutto ciò, però grava sulla comunità che, vive quotidianamente le pessime condizioni in cui MARANO versa, ovvero: strade dissestate, servizio idrico sospeso per continui guasti della rete, scuole prive del dovuto rifornimento per i riscaldamenti, trasporti pubblici del tutto inesistenti, fondi disponibili ma privi di progetti per l’attuazione ecc. ecc. ecc.

4. Proposta di esternalizzazione del Servizio Idrico Integrato avanzata dall’Amministrazione con delibera di Giunta n.148. In merito a tale esternalizzazione, il Pd pur continuando ad essere incisivo in consiglio comunale facendo accogliere dalla maggioranza dei presenti una sospensiva di 30 giorni della votazione, palesa nei fatti la propria incompetenza adducendo quale motivazione alla sospensiva la necessità di studiare meglio le carte … o farsi

spiegare da qualcuno le carte per poi decidere come votare. Eppure, per stessa ammissione dell’ex Assessore al Bilancio, Di Luccio, l’iter di esternalizzazione del Servizio Idrico Integrato era in essere da quasi un anno e, dunque, i 30 giorni di sospensiva sembrano eccessivi per poter comprendere le insidie presenti nelle sole 100 pagine della delibera di giunta n.148. Anche su questa decisione del PD, la cui voce resta sempre quella del consigliere Coppola, i soliti maligni vedono nella richiesta di sospensiva il continuum della trattativa in atto con il sindaco sulle deleghe del D’Alterio.

CARI CITTADINI, IL MERCATO E’ APERTO!!!!!

Per il Gruppo Marano di Napoli in Azione, TUTTO CIO’ E’ PURA FOLLIA!!!

Si! Una follia!!! Una classe politica inadeguata alle sfide a cui è chiamata.

Marano di Napoli necessita di essere gestita e non sfruttata a proprio uso e consumo.

La comunità maranese merita rispetto e non può essere spettatrice di questo squallido teatrino. E come detto, mentre il teatrino va avanti la città affoga…

Segnalazioni e proteste dei genitori degli studenti della media D’Azeglio per la totale assenza di controlli anti assembramento. “La situazione è molto pericolosa, ma nonostante le reiterate segnalazioni, per una presenza costante dei vigili urbani, di questi nemmeno l’ombra ne all’ingresso di mattina ne tantomeno all’uscita dei ragazzi ad ora di pranzo”.

Attimi di panico in via Mandracchio, dove un’ambulanza in codice rosso è stata bloccata dai lavori di ripristino della strada non riuscendo a raggiungere la persona che aveva chiamato i soccorsi. Ovviamente l’amministrazione nulla ha garantito, in via eccezionale, al fine di organizzare percorsi alternativi e lasciare che il traffico defluisse più velocemente

Collassa condotta idrica nel quartiere di Chiaiano, Marano resta a secco eccetto la zona collinare e diverse periferie. Mancanza di adeguata comunicazione da parte dell’amministrazione alla popolazione dell’interruzione del servizio idrico (ciò che non è fatto dal Comune, è compensato mediante gli aggiornamenti dalle attente testate giornalistiche locali).

La pagina Facebook del primo cittadino cita quanto segue “si comunica la sospensione didattica in presenza fino al 27 Febbraio a Marano – Ordinanza n.12 del 12 Febbraio a seguito della riunione tra Asl Napoli 2 Nord e i comuni del distretto 39: Qualiano, Calvizzano, Villaricca e Marano”. Delle due una… ricordiamo al sindaco che il Comune di Marano insieme a quello di Quarto rientra sotto la giurisdizione sanitaria del Distretto 38.

Su quali dati, relativi alla nostra città, il primo cittadino emana la sopracitata ordinanza? SIAMO AL RIDICOLO.

SIAMO AL COSPETTO DI UNA AMMINISTRAZIONE E DI UNA CLASSE POLITICA CHE VIVE FUORI DALLA REALTA’.

Il Gruppo Marano di Napoli in Azione nei prossimi giorni farà chiarezza sulla questione chiusura delle scuole e dati di diffusione del COVID nel territorio maranese.

Marano ha bisogno di serietà per la costruzione di una visione innovativa della città e non di chi campa a tirare

avanti.

E’ IL MOMENTO PIU’ CHE MAI DI SCEGLIERE PER IL BENE DI TUTTI I CITTADINI SE SEDERSI AD UN TAVOLO DI CONFRONTO DEMOCRATICO ED APERTO CON TUTTE LE REALTA’ LOCALI, AL FINE DI SEGNARE UN PERCORSO CREDIBILE E PRAGMATICO PER IL NOSTRO COMUNE, OPPURE E’ MEGLIO FARSI DA PARTE DANDO SPAZIO A DEI

COMMISSARI, DI GRAN LUNGA PIU’ CAPACI DI QUEST’AMMINISTRAZIONE, CHE POSSANO MEGLIO ORGANIZZARE L’ATTUALE MOMENTO CITTADINO TRAGHETTANDO TUTTI VERSO FUTURE ELEZIONI.

Gruppo Marano di Napoli in Azione

Marano è più forte di chi la vuole debole













