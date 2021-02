Marano: San Castrese, presentati gli eventi di quest’anno e il dolce in suo onore. Niente processione per il protocollo Covid

130 Visite

Sono stati presentati stamani, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la parrocchia San Castrese, gli eventi in onore del santo patrono. Sarà una festa diversa, naturalmente condizionata dalle vicissitudini legate al Covid, ma non meno bella e sentita come sottolineato da don Luigi Merluzzo e Angela Mallardo, moderatrice dell’incontro.

Sarà un San Castrese senza fuochi d’artificio e processione, ma arricchito dalla pubblicazione di due testi storici sulla vita del Santo, sulla storia e sul suo culto. Ci saranno appuntamenti in chiesa, non solo in quella di San Castrese, la novena di preparazione all’evento dell’11 febbraio, la Peregrinatio Castrensis e una messa solenne il giorno 11 febbraio.

Durante l’incontro odierno è stato presentato anche il dolce dedicato al santo patrono, preparato dal maestro pasticciere Tommaso Ippolito. Un dolce preparato con prodotti semplici e del territorio, il cui nome provvisorio è “‘o Cappiell ‘e san Castrese”. Un modo per legare gli eventi religiosi a quelli prettamente gastronomici. Erano presenti alla conferenza stampa, tra gli altri, il viceparroco di San Castrese, fra Sereno, don Rosario Moxedano, parroco dell’Annunziata e don Ciro Russo, parroco della San Ludovico D’Angiò, e il fotografo Angelo Marra, e i rappresentanti dell’associazione San Castrese.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS