Governo Draghi, la Lega dice sì. Fibrillazione in casa 5 Stelle

Superati i veti in casa Lega. Matteo Salvini ha aperto a Mario Draghi: “Siamo a disposizione, non poniamo veti”, ha detto il leader leghista al termine del colloquio con il premier incaricato. Ora tocca ai Cinquestelle, che prima di presentarsi al colloquio con Draghi si sono riuniti con Beppe Grillo, che guida la delegazione e ha pubblicato sul suo blog una sorta di mini documento programmatico in un post intitolato “In alto i profili. Le fragole sono mature”. Al vertice pentastellato – durante il quale il fondatore ha regalato ai big uno show di 45 minuti, urlando per motivarli e invitarli all’unità – hanno partecipato anche Giuseppe Conte e Davide Casaleggio, che vuole il voto su Rousseau per salvaguardare almeno formalmente il richiamo alla “democrazia diretta” e tenere insieme le diverse anime del Movimento, che rischia la scissione con almeno 30 senatori ribelli.













