Draghi al Quirinale, il 5 Stelle sembra orientato a dire no

Mario Draghi è arrivato da poco al Quirinale ed è in corso il suo colloquio con il Capo dello Stato, che gli conferirà l’incarico per la formazione di un nuovo governo. Ma la carta giocata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo il nulla di fatto dell’esploratore Roberto Fico scuote la politica. Il Movimento 5 Stelle è in fibrillazione e non intende sostenere il nuovo esecutivo. “Siamo per un governo tecnico, non voteremo per Draghi”, fa sapere il capo politico Vito Crimi.













