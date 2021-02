Colli Aminei e Fuorigrotta, arresti e denunce

Colli Aminei: minaccia la madre, denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in viale Colli Aminei per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciata.

Il giovane, un 17enne napoletano, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Fuorigrotta: sequestrata una pistola.

Stanotte gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso un edificio in via Gabriele Rossetti in cui hanno rinvenuto, occultata in un’ intercapedine tra il muro e il vano ascensore, una pistola Beretta modello 98F completa di caricatore con 11 cartucce calibro 7,65, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Napoli 3 febbraio 2021