Consultazioni, il dialogo non decolla: Italia Viva vuole discontinuità su temi e ministeri. Il 5 Stelle fa quadrato su Mes e Reddito

Nella tarda serata di ieri, come riportato da diversi quotidiani, Matteo Renzi ha tirato le somme con i suoi. E nella chat del partito avrebbe spiegato: «Non abbiamo parlato di nomi e nemmeno di numeri: i nostri colleghi della vecchia maggioranza dicono informalmente che non intendono portare elementi di discontinuità: pura tattica in attesa di domani. L’unica cosa che vorremmo evitare è che si arrivasse allo spacchettamento dei ministeri solo per accontentare più persone: sarebbe un errore triste. Vediamo domani come il Presidente incaricato immaginerà di muoversi. Noi ci manteniamo disponibili e collaborativi, senza veti e senza pregiudizi. Speriamo che nelle prossime ore si faccia un passo in avanti”.

La partita, dunque, è cominciata nella notte. Oggi, invece, si capirà dove andrà a finire. Ma già il tema, se scrivere o meno il documento finale sul tavolo di confronto fa capire che le distanze da colmare tra una parte e l’altra sono ampie. Anche sul fronte delle riforme istituzionali e al Recovery. Italia viva ha posto la questione chiedendo che vengano istituite due commissioni bicamerali (dando magari la guida di una delle due, ad esempio quella sulle riforme, alle opposizioni). Proposta che, al momento, non è stata accolta a braccia aperte dagli altri partecipanti. La bicamerale «vale sia per la gestione delle riforme che del Recovery, sono terreni su cui bisogna coinvolgere le opposizioni», spiega il presidente di Iv Ettore Rosato.

Che, sul documento, aggiunge: «Questo governo deve nascere con un documento scritto, non abbiamo l’esigenza di avere questa sera il documento», del resto, ricorda, «lo hanno detto chiaramente anche il Pd e il M5s parlando di cronoprogramma. Serve assolutamente un documento scritto e quella del cronoprogramma è una idea che condividiamo». Poi, la partita del Mes: e qui le posizioni tornano ancora distanti. Da una parte Italia Viva, dall’altra il M5s, che non può fare passo anche su questo aspetto. In gioco entra anche il Reddito di cittadinanza, e su questo punto i grillini si arroccano ancor di più, e infine quello sui futuri ministri. Renzi ne vuole almeno due o tre di peso. Rischiano in tanti e l’umore è pessimo. Oggi termina il mandato esplorativo di Fico.













