La nuova creazione degli esperti: gel contraccettivo che ferma i virus e stimola la libido

AGI – Si chiama contraccettivo TNG, è un gel tri-attivo trifunzionale che contiene agenti spermicidi, antivirali e stimolatori della libido. Lo hanno sviluppato gli esperti della North Carolina State University, nell’ambito di uno studio pubblicato sulla rivista Bioactive Materials, durante il quale sono stati esaminati gli effetti del gel in vitro e su diversi roditori.

“Il nostro gel contiene diversi composti – spiega Ke Cheng, docente di Medicina rigenerativa presso la North Carolina State University – che hanno migliorato la libido maschile e impedito la gravidanza nel 100 per cento dei casi considerati, rispetto a un tasso effettivo medio dell’87 per cento riscontrato con un gel contraccettivo disponibile in commercio”.

Il team ha utilizzato tre agenti farmacologici in una nuova formulazione a base di carbopol, un polimero dell’acido poliacrilico solubile in acqua e usato come agente emulsionante e gelificante, gossipolo, il contraccettivo, tenofovir, un antiretrovirale, e trinitroglicerina per stimolare il flusso sanguigno. “La nostra speranza – sostiene l’autore – è che questo gel contraccettivo trifunzionale possa migliorare ulteriormente la sicurezza e la qualità dei rapporti sessuali”.

Gli scienziati hanno testato il gel in vitro per determinare l’efficacia spermicida e antivirale, nonché la tossicità per le cellule epiteliali vaginali. “Con una concentrazione di 10 microgrammi per millilitro – riporta il ricercatore – il gel ha ucciso quasi il 100 per cento del liquido seminale di maiale in 30 secondi. Concentrazioni meno elevate erano ugualmente efficaci in circa 180 secondi e non è stato riscontrato alcun effetto collaterale sulle cellule epiteliali vaginali”.

Il gruppo di ricerca aggiunge che il composto ha mostrato un effetto inibitorio contro lentivirus, il che indica il suo potenziale nel ridurre il rischio di malattie sessualmente trasmissibili. “Abbiamo esaminato gli effetti contraccettivi in un modello di ratto – afferma lo scienziato – abbiamo infatti considerato 18 esemplari di genere femminile, divisi in tre gruppi, ai quali sono stati somministrati rispettivamente il nostro gel, una soluzione commerciale disponibile e un controllo”.

Stando ai risultati del team, il contraccettivo TNG ha impedito il 100 per cento delle gravidanze, dimostrando benefici anche per la funzione erettile degli esemplari maschili a cui successivamente è stato applicato il gel. “I topolini che hanno ricevuto il gel si sono accoppiati più frequentemente rispetto al gruppo di controllo – conclude Cheng – il nostro gel contraccettivo trifunzionale ha mostrato tassi di efficacia più elevati rispetto a quelli presenti sul mercato e sembra avere un grande potenziale per migliorare la sicurezza e la qualità dei rapporti sessuali”.













