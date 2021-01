I numeri per Conte sono ancora risicati, i renziani rompono gli indugi: “Sì a Di Maio premier”

166 Visite

I numeri certi per Conte continuano a mancare, nonostante gli annunci e le acrobazie in Senato. Si forma un gruppo pro Conte, ma si sfila la Lonardo. Qualcuno entra, altri escono. L’impasse c’è ed è evidente. Il centrodestra, almeno due partiti su tre, vuole le urne: Forza Italia, invece, punterebbe al governo di unità nazionale. Renzi, sornione per giorni, dopo aver impallato il premier, ora esce allo scoperto con la Bellanova, che dice: “Non c’è solo Conte, nessun veto per Di Maio premier”. Una mossa per mettere in imbarazzo e tentare i grillini? Vedremo.













