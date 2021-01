438 Visite

Avviso viabilità: divieto di transito a tutti i veicoli nei giorni 27, 28 e 29 gennaio in via Del Mare (all’altezza dei civici 31 e 33), fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per i residenti. La seguente ordinanza, a firma del responsabile della polizia municipale, capo B.A. Costa, si è resa necessaria a causa dei lavori urgenti di riparazione del manto stradale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS