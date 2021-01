Marano, controlli nella tarda serata di ieri: tre giovani di Giugliano fermati e perquisiti. Erano senza patente

514 Visite

Proseguono i controlli dei carabinieri sul territorio cittadino. Nella tarda serata di ieri, in via Corree di Sopra, tre giovani residenti a Giugliano sono stati fermati e perquisiti dai militari dell’Arma della locale Compagnia. Erano in auto, in un punto della città alquanto isolato. Dai controlli è emerso che erano sprovvisti di patente. L’auto è stata perquisita. Non è ancora noto se siano stati trovati stupefacenti a bordo del veicolo, una Fiat Panda.













