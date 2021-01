Ischia, sequestrata droga: un giovane in manette

108 Visite

La guardia di finanza di Ischia, guidata dal tenente Antonio Giglio, ha tratto in arresto un giovane e denunciato altri due sequestrando 300 grammi tra hashish e marijuana. Il ragazzo ammanettato è stato processato per direttissima e condannato a un anno e otto mesi di reclusione. Lo stupefacente è stato distrutto e il denaro frutto dell’attività illecita confiscato.

I finanzieri ad un posto di blocco stavano fermando due ventenni su un motorino che alla vista del posto di controllo hanno effettuato un sorpasso repentino e dandosi alla fuga. Insospettiti da tale atteggiamento i finanzieri hanno inseguiti e raggiunti i due giovani: perquisiti sono stati trovati in possesso di circa 60 grammi tra hashish e marijuana nascosti in un plico. Da successivi controlli i finanzieri sono poi riusciti a risalire ad un terzo soggetto, nei cui confronti è stata eseguita una perquisizione domiciliare in cui sono stati sequestrati un bilancino di precisione, 236 grammi di stupefacenti tra hashish e marijuana, un coltello a serramanico, un telefono cellulare e 3.190 euro.