Covid, le previsioni di Crisanti sulla prossima estate: “Non si potrà andare in spiaggia”

Di seguito le parole di Andrea Crisanti, l’esperto, professore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, che ha parlato di pandemia di Covid-19 in Italia partecipando come ospite alla trasmissione “Un giorno da pecora” in onda su Radio 1 questo pomeriggio. “D’estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno, speriamo di poter andare in spiaggia. Ma tanto se si faranno le zone arancioni o rosse non si porrà nemmeno il problema. Andremo avanti con la suddivisione in aree almeno fino a ottobre, cioè fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino”.













