I dubbi di Conte: teme imboscate dai suoi alleati e vuole garanzie. Intanto l’Udc annuncia che voterà contro Bonafede

Il premier Conte è intenzionato a salire al Quirinale dopo il passaggio in aula sul nodo giustizia ma dovrebbe incontrare Mattarella con delle precise garanzie da offrire: i numeri della nuova maggioranza parlamentare e la lista dei ministri. Conte teme imboscate: ovvero di non essere riproposto dai suoi stessi alleati in caso di dimissioni al “buio”.

Giovedì, intanto, i senatori dell’Udc voteranno compattamente no”. Si complica il percorso di Giuseppe Conte. Meno tre. Paola Binetti, senatrice corteggiatissima, anticipa al Foglio quale sarà la linea che l’Udc terrà sulla relazione del ministro della Giustizia crocevia per l’esecutivo Conte. “Sulla relazione di Bonafede voteremo no. Abbiamo deciso. Il premier fra mercoledì e giovedì rischia di andare sotto e se non andrà sotto sarà comunque così debole e fragile da non poter andare avanti”. Resistono insomma anche i presunti costruttori. E infatti per la senatrice prima devono esserci le dimissioni da parte del premier e poi “vedremo “cosa sarà il Conte ter”. Insomma, ai tre no dell’Udc si aggiungono quelli di Pieferdinando Casini , Sandra Lonardo e forse anche Maria Rosaria Rossi













