Maltempo, 3 famiglie bloccate a Cervinara per esondazione del torrente Cardito

La Protezione civile della Regione Campania è al lavoro nel comune di Cervinara, dove il maltempo ha determinato l’esondazione del torrente Cardito a valle del centro abitato. Quindici volontari della Protezione civile della Regione Campania sono intervenuti con mezzi speciali per consentire l’evacuazione di tre famiglie rimaste intrappolate a causa del maltempo. Sono in corso sopralluoghi di squadre del Genio Civile per verificare lo stato della situazione.

La Sala Operativa è il Centro Funzionale seguono l’evolversi della situazione in h24.

Si ricorda che l’allerta meteo resta in vigore fino alle 23.59 e che dalle 6 di domani mattina scatta la nuova allerta per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate sull’intero territorio regionale.













