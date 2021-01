Verona Napoli 3-1, Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “La colpa è mia”

57 Visite

Una sconfitta per il Napoli che pesa sul campo del Verona. Le responsabilità sono della squadra oppure dell’allenatore? Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport risponde così: “Quando non si vince la responsabilità è sempre dell’allenatore che fa le scelte e mette la squadra in campo. Sento sempre le responsabilità, la responsabilità è sempre la mia quando non si vince la partita. Il piano gara era preparato bene, nel primo tempo avevamo creato 4-5 palle goal e potevamo chiuderla. Il secondo tempo è il vero rammarico”.













