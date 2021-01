Una targa in memoria di Pasquale Apicella: oggi la cerimonia. Il messaggio del ministro Lamorgese

187 Visite

Oggi, sabato 23 gennaio, alle ore 11.00, in via Tommaso Cornelio angolo Calata Capodichino, Napoli, ci sarà la cerimonia di apposizione di una targa in memoria dell’agente di polizia Pasquale Apicella, morto per fermare la fuga di due rapinatori.

I fatti risalgono allo scorso 27 aprile. Durante l’inseguimento di alcuni malviventi che poco prima avevano divelto uno sportello bancomat, la volante sulla quale viaggiava Apicella – 37 anni, padre di un bambino di 6 anni e di una bimba di pochi mesi – fu speronata dall’auto dei ladri.

La nota del ministro Lamorgese:

“Per tutte le istituzioni e per l’intera collettività è un obbligo civile ricordare l’esempio dell’assistente della Polizia di Stato Pasquale Apicella e di tutti quei servitori dello Stato che, come lui, hanno sacrificato la propria vita per affermare il primato della legalità anche in territori difficili, in cui le forze di polizia sono chiamate a svolgere un prezioso impegno quotidiano al servizio della sicurezza dei cittadini”. È quanto ha scritto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in un messaggio inviato al prefetto di Napoli in occasione della posa della targa commemorativa intitolata all’assistente della Polizia di Stato Pasquale Apicella, morto il 27 aprile del 2020 nello speronamento dell’auto di servizio mentre inseguiva un veicolo con a bordo dei rapinatori.













