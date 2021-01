QUARTO FLEGREO: servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri. 2 arresti e 4 denunce

177 Visite

Servizio straordinario di controllo del territorio svolto a Quarto Flegreo dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli, su disposizione del Comando Provinciale di Napoli.

Oltre 200 le persone controllate, 130 i veicoli.

2 le persone arrestate per detenzione di droga a fini di spaccio: Alessandro Giusti (29enne) e un’incensurata di 21 anni, entrambi del posto. Durante una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di 28 grammi di hashish suddivisi in 9 dosi. Rinvenuti anche 2 bilancini di precisione e 1305 euro in contante ritenuto provento illecito. Il materiale, interamente sequestrato, era occultato nell’armadio della camera da letto. In manette sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio.

2 le persone denunciate per guida senza patente, 1 per getto pericoloso di cose per aver dato alle fiamme materiale di vario genere. Stessa sorte per un 34enne sorpreso alla guida di un’autovettura già in precedenza sottoposta a sequestro. Numerose le contravvenzioni al cds per somme che superano i 7mila euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS