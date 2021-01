Crisi di governo, tutto nelle mani di Mastella che ammette: “Sono al lavoro per salvare Conte”. Il premier chiederà la fiducia in Parlamento

353 Visite

Clemente Mastella, intervistato poco fa da Enrico Mentana, ammette: “Sto lavorando per salvare Conte, il Pd e i 5 Stelle, i miei acerrimi nemici. In tanti mi stanno contattando in queste ore, io cerco di dare buoni consigli”. Giorgia Meloni, invece, invoca le urne: “E’ l’unico atto di responsabilità per un paese che non può essere guidato da transfughi”. Conte, intanto, andrà in Parlamento, tra lunedì e martedì, e chiederà la fiducia, segno che il progetto “responsabili o costruttori” è in fase avanzata. Marcucci (Pd) sollecita i renziani ad abbandonare Renzi e ad accodarsi al progetto per tenere in vita l’attuale esecutivo ma senza Italia Viva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS