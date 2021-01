Covid, lutto a Capua: è morto il maresciallo Nicola Leonelli: lascia la moglie e 3 figli

285 Visite

In queste ore, nella città di Capua, si piange la morte di Nicola Leonelli, Maresciallo dell’Aeronautica Militare in pensione. L’uomo aveva contratto il Covid nelle scorse settimane e purtroppo non è riuscito a vincere la battaglia contro il virus cinese.

Lascia la moglie e tre figli. La salma nelle prossime ore giungerà al cimitero per l’ultimo saluto. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno invadendo i social.













